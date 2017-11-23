Gürpınarlı kadınlardan Güneydoğu gezisi

GÜRKADEM, Gürpınarlı kadınların sosyal ve kültürel hayata daha çok katılması ve illerin tarihi mekanlarını tanıması kapsamında gezi programı düzenledi. Bu kapsamda, GÜRKADEM’deki mesleki kurslara katılan 40 kursiyer; Şanlıurfa, Mardin ve Batman illerinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdi. Bölgenin tarihi hakkında bilgi alma ve gözlem yapma fırsatı bulan kadınlar, birlikte öğrenmenin ve ilk defa bölgeyi görmenin heyecanını yaşadı.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı; eğitim, sosyal-kültürel ve ekonomik alanlarda her daim kadınların yanında olduklarını belirterek, “Kadınlarımız için çalışıyoruz, onlar eğitimli ve mutlu olurlarsa umut dolu bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz. Bu konuda belediye olarak projelerimizi geliştiriyoruz” dedi.