Hakkari’deki Kayme Sarayı restore edildi

Hakkari Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) finansmanı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şahabettin Öztürk başkanlığında Kayme Sarayı’nda gerçekleştirilen restorasyon ve çevre düzenlemesinin ilk etabı tamamlandı.

Kayme Sarayı’nda, Hakkari Valiliği ve Van Müze Müdürlüğü tarafından 2011 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında kazı ve temizlik çalışmaları sürdürüldü. Gerçekleştirilen araştırma kazıları sonucunda elde edilen veriler kapsamında, 2015-2018 yılları arasında ise restore ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili İHA muhabirine konuşan YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şahabettin Öztürk, Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyünün dini ve sosyal aktivite konusunda önemli bir bölge olduğunu belirtti. Bağlar köyünde 1930-1940’lı yıllarda birçok sosyal aktivitenin gerçekleştirildiğini ifade eden Öztürk, “Burada kültürel varlık olarak bir taş köprü, iki adet saray ve çok geniş kapsamlı bir tarihi mezarlığın olduğu bilinmektedir. Bugüne kadar burayla ilgili birkaç önemli çalışma yapıldı. Bu çalışmaların en önemli etaplarından birisi de Kayme Sarayı’ydı” dedi.

Yapılan tarihi kazılar neticesinde elde edilen verilerle başlatılan restorasyon çalışmalarının 3 yılda tamamlandığını dile getiren Öztürk, “Kayme Sarayı ile ilgili çalışmalar 1998 yılında başlatıldı. Ancak yapının büyük bir bölümü tahrip olması dolayısıyla yapıda uygulama çalışmaları 2011 yıllarda başlatıldı. Öncelikle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında araştırma kazıları yapıldı. Ortaya çıkan veriler kapsamında uygulama projeleri tamamlandı. Hakkari Valiliği ve DAKA tarafından finanse edilerek 2015-2018 yılları arasında Kayme Sarayı’nın onarımı, restorasyonu ve problemli olan bölgelerindeki çalışmalar tamamlandı” diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret akınına uğradığı Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri’nin türbesinde de çevre düzenlemesi, rekreasyon alanları ve gezi alanlarıyla ilgili çalışma yapacaklarını belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmanın ikinci etabında sarayın güneybatı bölgesinde oldukça engebeli bir alanın üzerinde yer alan, özellikle yurtdışında Suriye, Irak, İran ve yurt içinde ilim yaymada görevli olan Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri’nin türbesi, yılın hemen hemen her döneminde ziyaret ediliyor. Bu zatın bulunduğu türbe ve mezarlık alanındaki çalışmalar Hakkari Valiliği tarafından tamamlandı. İhalesi de geçen hafta yapıldı. Ekim ayının sonunda da bu mezarlığın çevre düzenlemesi, rekreasyon alanları ve gezi alanlarıyla ilgili uygulama tamamlanmış olacaktır.”

Kayme Sarayı’nın sosyal ve dini amaçlı kullanacağını bildiren Öztürk, tesis tamamlandığında çok sayıda turisttin Şemdinli ilçesini ziyaret edeceğini kaydetti.