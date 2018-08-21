Hilton yöneticileri, misafirlerinin bayramını kutladı

Kentin beş yıldızlı otellerinden Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari, Satış Sorumlusu Hülya Elban ile birlikte, misafirlerin ve personelin Kurban Bayramı’nı kutladı. Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini Van’da geçiren ve otelde kalan misafirlere şeker takdim eden Ensari, onlarla sohbet etti. Daha sonra çalışan personelin bayramını kutlayan Ensari yaptığı kısa açıklamasında bayramların; birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı günler olduğunu vurgulayarak, “Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bu özel gün münasebetiyle bizlerde tatilini geçirmek için ilimizi tercih eden ve ilimizde konaklayan misafirlerimizin yanı sıra personelimizin bayramını kutladık. Ben bu anlamda Kurban Bayramı’nın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.