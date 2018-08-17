İmara yeni açılan yollar kilitli parke taşlarıyla süslendi

Çaldıran Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde imara kapalı yolları bir bir açıyor. Onlarca evin bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların sorununu çözdüğünü belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemiz büyük hızla gelişmektedir. Bu nedenle yeni yapılar yapılmaktadır. Bu nedenle yol ihtiyaçları bulunmaktadır. İmara kapalı yolların açılması için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz, Recep Tayyip Erdoğan Mahallemizde yol tespit çalışmaları başlattı. Yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından altyapısı tamamlanan daha önce imara kapalı olan yollarımızı ulaşıma açarak bordürlü kilitli parke taşları ile süslüyoruz. Yol medeniyettir. Yolların yapılmasıyla ancak bir yerleşim yerinde büyüme ve gelişme sağlanır. İlçemizdeki yol sorununun tamamını çözerek vatandaşlarımızın ulaşımına katkı sağlayacağız inşallah. Bunu da büyük azimle yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri ise, imara kapalı yolların yeniden açılmasıyla ulaşım sorunlarının çözüldüğünü belirterek, “Yeni yapılan meskenlerin yolları bulunmamaktaydı. Araçlarımızla evlerimize gitmekte zorlanıyorduk. Açılan yollarının kilitli parke taşlarıyla yapılması bize büyük bir hizmettir, yetkililere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular” dedi.