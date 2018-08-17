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17 Ağustos 2018 19:58

İntihar etmek isteyen kişiyi polis ikna etti

Van’ın İpekyolu ilçesinde 14 katlı bir binanın tepesine çıkarak intihar etmek isteyen kimliği belirsiz bir kişiyi polis ekipleri ikna etti.

İntihar etmek isteyen kişiyi polis ikna etti

17 Ağustos 2018 19:58


Alınan bilgilere göre olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binanın 14. katında meydana geldi. Binadan kendini aşağı sarkıtarak intihar etmek isteyen kimliği belirsiz bir kişi için bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık iki saat boyunca devam eden görüşmenin ardından intihar etmek isteyen şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi. Yüzü kapalı bir şekilde ambulansa bindirilen şahıs, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Binanın çevresinde toplanan meraklı kalabalık ise, polis ekiplerinin ikna çalışmasını alkışladıktan sonra olay yerinden dağıldılar.




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