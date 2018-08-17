İntihar etmek isteyen kişiyi polis ikna etti

Alınan bilgilere göre olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binanın 14. katında meydana geldi. Binadan kendini aşağı sarkıtarak intihar etmek isteyen kimliği belirsiz bir kişi için bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık iki saat boyunca devam eden görüşmenin ardından intihar etmek isteyen şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi. Yüzü kapalı bir şekilde ambulansa bindirilen şahıs, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Binanın çevresinde toplanan meraklı kalabalık ise, polis ekiplerinin ikna çalışmasını alkışladıktan sonra olay yerinden dağıldılar.