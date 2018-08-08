İpekyolu belediyesi tarihine sahip çıkıyor

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kültürel miraslarımızın önceliklerinden biri olan Van Kalesi’nin tarihi güzelliğini yerinde görmek isteyenler için belediyemiz 250 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde yeni bir yol hizmete sunuyor. Yalı Mahallesi ile Van Kalesi’ne bağlanan yeni yol 15 gün boyunca 250 kamyon dolgu malzeme kullanılıp, ulaşıma hazır hale getirildi. Gereken drenaj, dolgu, serme ve sıkıştırma işlemlerinin ardından trafiğe açılan yeni kale yolunun sezon sonuna kadar sıcak asfalt serim işleminin uygulanması hedefleniyor. Belediyemiz ekipleri Van Kalesi’nin 2700 yıllık tarihi ile dünyanın bir çok yerinden ağırladığı binlerce turistin daha rahat daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlaması için yapılan yeni yol çalışmalarına bundan sonra da aralıksız devam edecektir” denildi.