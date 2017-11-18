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18 Kasım 2017 09:20

İpekyolu Belediyesi’nden gıda hijyeni eğitimi

Van merkez İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede bulunan gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik bir seminer düzenledi.

İpekyolu Belediyesi’nden gıda hijyeni eğitimi

18 Kasım 2017 09:20


İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi koordinasyonuyla gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik ikincisi yapılan seminerde 100 kursiyere, kılık kıyafetlerinin, üretim ve tüketim alanlarının, kullanılan araç ve gereçlerin sağlık standartları ve kurallarına uygun olması konusunda eğitim verildi. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifikaları verilecek. Halkımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımızın önemli bir parçası olan gıda hijyenine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımız bundan sonra da aralıksız devam edecektir.




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