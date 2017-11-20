İpekyolu Belediyesinden ‘Kozmetik Üretim ve Çevre Bilinci’ eğitimi

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda eğitim faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Belediyemiz; mesleki eğitim kurslarındaki öğretmenler, Maya Kadın Yaşam Merkezi’ndeki kursiyerler ve çocuklar olmak üzere 3 gruba verilen bitkisel ve hayvansal hammaddelerden doğal şampuan, krem, parfüm, sabun, masaj yağları üretimi içerikli eğitim 5 gün sürdü. Sürdürülebilir çevrecilik ve doğaya bakış açısını değiştirme odaklı üretim eğitiminde, birçok insana iş imkanı oluşturma da programın bir diğer hedefiydi. Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hayrettin İlker Özdemir ve Botanik Bahçesi Uzmanı Hüseyin Karaköse tarafından verilen eğitimlerde, Van ilimizin bitki zenginliğinin çevreye zarar vermeden kozmetik ürünlere dönüştürülmesi, katma değerinin arttırılması ve il turizminin gelişimine yeni bir kaynak olması da bir diğer hedefti. Kursların sonunda kursiyerlerimizin ürettiği sabun, krem, parfüm ve şampuanlar, eğitim programının başarısı açısından memnuniyet vericiydi” denildi.