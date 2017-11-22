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22 Kasım 2017 19:03

İran heyeti, DAKA’nın davetlisi olarak Van’a geldi

İranlı tekstil yatırımcıları, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) daveti üzerine Van’a geldi.

İran heyeti, DAKA’nın davetlisi olarak Van’a geldi

22 Kasım 2017 19:03


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve yarın başlayacak ‘TRB 2 Bölgesi-İranlı Tekstil Yatırımcılar Toplantısı’na katılmak üzere Van’a gelen İran heyeti, Kapıköy Sınır Kapısında DAKA uzmanları Oğuz Tuncay Görür ve Hülya Eski tarafından karşılandı. DAKA tarafından bölgede gelişen tekstil sektörünü İran pazarına tanıtmak ve tekstil sektöründe iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla yarın yapılacak toplantıya katılacak olan heyet; tekstil yatırımcıları, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşerek, Van Tekstilkenti ziyaret edecekler.


İran heyeti; 24 Kasım’da Bitlis ve Muş’ta da temaslarda bulunacağı belirtildi.




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