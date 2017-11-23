İranlı yatırımcılardan tekstilkente ziyaret

DAKA organizasyonuyla bölgede gelişmekte olan tekstil sektörünü İran pazarına tanıtmak ve tekstil sektöründe iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kentte gelen İranlı yarımcılar, Türkiye’deki yatırımcılar ile büyük işlere imza atacaklarını bildirdiler. ’TRB-2 Bölgesi-İranlı Tekstil Yatırımcılar Toplantısı’ kapsamında Van’da ürettim yapan tekstilcilerle görüşen İranlı yatırımcılar, daha sonra Van Tekstilkentte faaliyet gösteren fabrikaları gezdiler.

Yapılan ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Van Tekstilkent İş Adamları Derneği (VATİAD) Başkanı Ayhan Bayram, DAKA’nın gerçekleştirmiş olduğu organizasyonun önemine değindi. İranlı yatırımcılarla karşılıklı büyük işlere imza atacaklarını vurgulayan Bayram, “Öncelikle Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ve Genel Sekreterimiz Halil İbrahim Güray’a teşekkür ederiz. Yoğun katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdiler. İranlı yatırımcılar, tekstilkentimizi ziyaret etti. Yatırımcılar İran’a yatırım yapmamızı istedi. Bizlerde onların Van’ımıza yatırım yapmalarını istedik. Biz orada bir yatırım yapacağız, onlar da burada yatırım yapacaklar. Kendileriyle ikili ortaklığımız olacak. Nasip olursa en geç bir ay içerisinde İran’da kendilerini ziyaret edeceğiz. Karşılıklı olarak büyük işlere imza atacağız” dedi.

“İran, Türkiye için büyük bir pazardır”

Van’da kendilerine duyulan ilgiden memnun kaldıklarını dile getiren İran Elbise ve Tekstil Ürünleri Satıcılar Derneği Başkanı Ali Abedini, Türk mallarını İran’a götürüp satmak istediklerini ifade etti. İran’ın Türkiye için iyi bir pazar olduğunu söyleyen Abedini, “Türkiye’deki fabrika sahipleriyle ortaklık konusunda işbirliğimiz olacak inşallah. Birlikte fabrika kurup, mal satalım. İran, Türkiye için büyük bir pazardır. Gerekirse Türk kardeşlerimiz ile ortaklık yaparız. Bu fabrikaları gördük. Çok güzeldi. İnşallah buradaki teknolojiyi İran’a götürebiliriz. Orada da bizim devletimizin bir siyaseti var. İsteriz ki Türk mallarını İran’a götürüp satalım ya da bu icraatları İran’da yapalım” diye konuştu.

Tekstilkenti gezen İran heyeti, yarın Bitlis ve Muş’ta yapacakları ziyaret ve görüşmelerin ardından İran’a dönecekler.