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25 Haziran 2018 00:23

Jandarma Başkale’de faciayı önledi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, PKK’lı teröristler tarafından seçim sandıklarının dönüş güzergâhına yerleştirilen El Yapımı Patlayıcıyı (EYP) kontrollü imha edilerek olası bir facianın önüne geçildi.

Jandarma Başkale’de faciayı önledi

25 Haziran 2018 00:23


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde Jandarma Komutanlığımız tarafından seçimlerin güven ve huzur ortamı içerisinde icra edilmesi, vatandaşlarımızın özgür iradelerini sandıklara yansıtabilmesi amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde; 24 Haziran 2018 Pazar günü Başkale ilçesi Ortayazı Mahallesi yol ayrımına bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan EYP imha edilmiştir. Mutfak tüpleri kullanılarak 200 kilogram patlayıcıyla hazırlanan ve seçim sandıklarının dönüş güzergâhına yerleştirilen EYP düzeneği, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilirken, patlama sonucu düzeneğin kurulduğu karayolunda büyük çapta hasar meydana gelmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.” denildi.




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