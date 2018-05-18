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18 Mayıs 2018 13:29

Jandarma, bir minibüste 3 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 3 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma, bir minibüste 3 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirdi

18 Mayıs 2018 13:29


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Saray ilçesi Kazlıgöl Mahallesinde, Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kapıköy-Saray karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasındaki kontrol noktasına gelen bir minibüste arama yapıldı. Yapılan kontrol ve aramada, şoför ve yolculara ait 3 bin 220 paket kaçak sigara ele geçildi. Olayla ilgili olarak minibüs içerisinde seyahat eden yolcu ve şoför dahil 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.




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