Jandarma, bir minibüste 3 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Saray ilçesi Kazlıgöl Mahallesinde, Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kapıköy-Saray karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasındaki kontrol noktasına gelen bir minibüste arama yapıldı. Yapılan kontrol ve aramada, şoför ve yolculara ait 3 bin 220 paket kaçak sigara ele geçildi. Olayla ilgili olarak minibüs içerisinde seyahat eden yolcu ve şoför dahil 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.