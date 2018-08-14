Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 14:19

jandarma Van ili genelinde “Duman-2” uygulaması yaptı

Van’da jandarma ekipleri tarafından “Duman-2” uygulamasında 431 jandarma personeli ve 6 özel eğitimli köpeğin katılımı ile il genelinde 261 işletmede denetim ve kontrolde bulunuldu.

jandarma Van ili genelinde “Duman-2” uygulaması yaptı

14 Ağustos 2018 14:19


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın men ve takibi amacıyla Van il genelinde geniş kapsamlı kod “Duman-2” uygulaması başlattı. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 261 iş yerinde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsat belgesi, TAPDK İzin Belgesi ve Sigaralar üzerinde bulunan bandrollerin Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) cihazı ile denetim ve kontrolü yapılmış olup 54 işletme hakkında ruhsatsız işyeri açmak ve işletme vergi levhası bulundurmamaktan işlem yapıldı. Ayrıca kaçak sigara sattığı tespit edilen 2 işletmede 490 paket kaçak sigara ele geçirilerek haklarında adli soruşturma işlemleri başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığı ve kaçakçılık ile mücadelede azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç