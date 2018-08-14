jandarma Van ili genelinde “Duman-2” uygulaması yaptı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın men ve takibi amacıyla Van il genelinde geniş kapsamlı kod “Duman-2” uygulaması başlattı. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 261 iş yerinde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsat belgesi, TAPDK İzin Belgesi ve Sigaralar üzerinde bulunan bandrollerin Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) cihazı ile denetim ve kontrolü yapılmış olup 54 işletme hakkında ruhsatsız işyeri açmak ve işletme vergi levhası bulundurmamaktan işlem yapıldı. Ayrıca kaçak sigara sattığı tespit edilen 2 işletmede 490 paket kaçak sigara ele geçirilerek haklarında adli soruşturma işlemleri başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığı ve kaçakçılık ile mücadelede azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.