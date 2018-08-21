Jandarma vatandaşlarla bayramlaştı

Kurban Bayramı uygulaması kapsamında yollarda kurulan arama kontrol noktalarında görevli askerler, durdurdukları araçlardaki sürücülerin evrak kontrolünü yaptı. Kontrol sırasında sürücülere uyarılarda bulunan askerler, kendilerine hayırlı bayramlar dileyerek, şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Jandarmanın bu uygulamasını memnuniyetle karşılayan araç sürücüleri ve vatandaşlar ise Türkiye’nin her yerinden, ailelerinden, sevdiklerinden uzakta vatani görevlerini yapan askerlerin, kendi güvenlikleri için yol kontrollerini yaptıklarını ifade ederek hayırlı teskereler diledi.