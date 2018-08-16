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16 Ağustos 2018 11:26

Jandarma ve AFAD ekibinden nefes kesen tatbikat

Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük depreminin yıldönümünde arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Jandarma ve AFAD ekibinden nefes kesen tatbikat

16 Ağustos 2018 11:26


17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıldönümü ve Van’ın da deprem bölgesi içerisinde olması münasebetiyle Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından bir tatbikat düzenlendi. Olası bir deprem ile karşılaşıldığı zaman alınacak önlemler, yapılacak müdahale tarzları, hayatın normal akışında olası bir afetle karşılaşıldığında alınması gereken tedbirler ile ilgili Van İl Jandarma Komutanlığı Kışlasında AFAD ekipleri tarafından jandarma personeline seminer verildi. Seminerin ardından Van AFAD Müdürlüğünde jandarma ve AFAD personeli ile jandarma arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla uygulamalı olarak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.




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