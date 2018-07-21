Jandarmadan “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ile kayıp çocukların bulunmasına yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması gerçekleştirildi. 20 Temmuz 2018 günü saat 12:00-14:00 ile 17:00-19:00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerlerde gerçekleştirilen uygulamaya 62 ekiple toplam 416 jandarma personel katıldı. Uygulamada Jandarma ekipleri tarafından 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapılırken, 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ve çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.