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21 Temmuz 2018 09:56

Jandarmadan “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması

Van’da jandarma 62 ekip, 416 personel ile gerçekleştirdiği “Huzurlu Sokaklar-1” uygulamasında 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapıldı.

Jandarmadan “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması

21 Temmuz 2018 09:56


Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ile kayıp çocukların bulunmasına yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması gerçekleştirildi. 20 Temmuz 2018 günü saat 12:00-14:00 ile 17:00-19:00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerlerde gerçekleştirilen uygulamaya 62 ekiple toplam 416 jandarma personel katıldı. Uygulamada Jandarma ekipleri tarafından 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapılırken, 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ve çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.




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