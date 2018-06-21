Jandarmadan kaçak avcılara geçit yok

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’ın simgelerinden olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarına av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden buyana aralıksız devam ediyor. Gerek Van Gölü üzerinde gerekse yollar üzerinde denetim faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, kaçak avlanan balıkları taşıyan 2 aracı Çaldıran ilçesinde oluşturdukları yol kontrolünde yakaladı. Jandarma ekipleri yol kontrolünde durdurdukları 2 kamyonette kaçak avlanmış 2 bin 300 kilo inci kefali ele geçirilirken, şahıslara Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten 7 bin 932 TL idari para cezası uygulandı. Kaçak avlanan balıkları taşımakta kullanılan araçlar Jandarma Trafik Timi tarafından 15 gün süreyle trafikten men edilirken araç sahiplerine 6 bin 656 TL trafik cezası uygulandı.

Yetkililer tarafından Van İl Jandarma Komutanlığınca av yasağı döneminde kaçak avlanmanın engellenmesine yönelik olarak 7/24 esasına göre önleyici faaliyetlere aralıksız devam edileceği belirtildi.