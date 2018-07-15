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15 Temmuz 2018 13:05

Kadın kılığında iş adamının evine giren 3 kişi kameralara yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde kadın kılığında AK Partili eski meclis üyesi iş adamının evine giren 3 kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Kadın kılığında iş adamının evine giren 3 kişi kameralara yakalandı

15 Temmuz 2018 13:05


Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesi Cami Kebir Mahallesi’nde yaşayan AK Partili eski meclis üyesi iş adamı Emrah Yağar’ın evine kadın kıyafetleri giyen ve yüzlerini kapatan 3 kişi girdi. Yağar’ın annesinin birinin erkek olduğunu anlayarak tepki göstermesi üzerine 3 şüpheli evden uzaklaştı. Annesinin haber vermesi üzerine polisi arayarak bilgilendiren ve güvenlik kamerası görüntülerini teslim eden Yağar, daha önceden de terör örgütü tarafından tehdit edildiğini söyledi.


Evine gelen şüpheli şahısların yakalanmasını isteyen Emrah Yağar, “Tehdit olayından sonra evimin çevresine güvenlik gerekçesiyle kameralar yerleştirdim. Kameraya yansıyan görüntülerde bu şahıslardan biri erkek olduğu çok açıkça belli. Kadın kılığına girmiş şahsın sırtında çanta var. Çantanın içinde ateşli silah olduğunu düşünüyorum. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundum" dedi.




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