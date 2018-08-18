Kadınların yaz kurslarına yoğun ilgisi

İpekyolu Belediyesi tarafından açılan yaz kurslarına kadınlar tarafından en çok tercih edilen Maya Kadın Yaşam Merkezi ise gerek çeşitlilik, gerekse nitelik açısından birçok kursa ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Merkezde trikotaj, el sanatları, kadın giysileri, dikiş-nakış, çocuk gelişimi branşlarında toplamda 200 kişiye, kurs veriliyor. Ayrıca, Maya Kadın Yaşam Merkezi’nde İranlı eğitmenler tarafından verilen kroşe örgü, taş traşı ve takı tasarımı kursları da vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kadın vatandaşlarımızın bir diğer ilgi gösterdiği branş ise toplamda 150 kursiyere hizmet veren Bostaniçi Erek Mesleki Kız Teknik Lisesi’ndeki aşçılık kursları. Gerek günlük hayatlarında gerekse meslek edinme anlamında aşçılığın tüm detaylarının öğretildiği kurslarımız haftada 5 gün 8 saat olarak kursiyerlerimizle buluşuyor. Bostaniçi Erek Mesleki Kız Teknik Lisesi’nde verilen ve yoğun ilgi gören bir diğer kursumuz da kuaförlük. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarımız, kadın vatandaşlarımıza yine hem günlük hayatlarında hem de meslek edinme anlamında faydalı olacak bilgi ve becerileri öğretmeyi hedefliyor. Toplamda 3 bin katılımın olduğu yaz kursları, vatandaşların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra kadınlarımızın da sosyalleşmelerini, günlük hayatlarında faydalanabilecekleri bilgi ve birikime sahip olmalarını hedefleyerek tüm hızıyla yaz sonuna kadar aynı yoğunluk ve çeşitlilikle devam edecektir” denildi.