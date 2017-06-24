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24 Haziran 2017 22:05

Karael’den bayram mesajı

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, Ramazan Bayramına erişmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Karael’den bayram mesajı

24 Haziran 2017 22:05


Karael yaptığı açıklamada, "İslam coğrafyasında yaşanan terör, zulüm ve kan ve gözyaşından dolayı buruk olduğumuzu belirtmem lazım dedi. Esnaf ve sanatkârlarımızla Vanlı hemşerilerimizle tüm insanların acıdan, zulümden, gözyaşından uzak, huzur dolu bir Bayram geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.


Karael, Bayramların milli birlik ve beraberliğin pekişmesinde buyük bir rol oynadığını da kaydederek, "Heyecan ve mutluluk içerisinde karşılaştığımız bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kırgınlıkların unutulduğu, anne vebaba ile akraba ve büyüklerin ziyaret edilerek gönüllerinin alındığı en güzel ve anlamlı günlerimizdir. Ramazan hemşerilerimizin ülkemize İslam alemine tüm esnaf ve sanatkârlarımıza aileleri ile birlikte sağlık sıhhat huzur ve barış getirmesini yüce Allah’tan diliyorum Ramazan bayramları tebrik ediyorum" diye konuştu




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