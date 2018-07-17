Kaybolan çocukları jandarma ekipleri buldu

Tuşba ilçesine bağlı Arısu Mahallesi’nde ikamet eden ve evlerinden habersiz olarak ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan iki çocuğun ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay bölgesine Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Merkez ve Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi yönlendirildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen 2,5 saatlik aramanın ardından 12 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuk, Van Gölü’ndeki Çarpanak Adası bölgesi yakınlarında yüzerken bulundu. Çocuklar ailelerine teslim edilirken, çocukların ablası ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.