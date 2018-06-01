Çaldıran Emniyet Müdürlüğü bahçesinde verilen iftar yemeğine Kaymakam Dundar, Muradiye Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri ve emniyet personeli katıldı. Çaldıran İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat tarafından karşılanan Kaymakam Tekin Dundar, “Mağfiret ayı olan Ramazan’da, bu güzel ilçemizde görev yapan emniyet personellerimiz ve değerli aileleri ile iftar açmanın gururunu yaşamaktayım. Güvenliğimizin sağlanması, huzur içinde yaşamamız için gecesini gündüzüne katan emniyet teşkilatımız zor şartlar altında hizmet vermektedir. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getiren tüm emniyet çalışanlarımızın Ramazan ayını tebrik ederken, başarılarının devamını diliyorum” dedi.