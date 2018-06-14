Kaymakam Dundar, Kibar ailesiyle iftar açtı

7 kişilik aileyle iftarda bir araya gelen Kaymakam Dundar’a İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü heyeti de eşlik etti. İftar yemeğinde Şehriban (16), Sabri (13), Ferhat (12), Haşe (8), Esranur (7) ve Selva (3) kardeşlere ev yaptırma sözünü veren Dundar, 3 yaşındaki Selva ile de yakından ilgilendi.

3 yıl önce babalarını kaybeden ailenin çocuklarına destek çıkarak eğitim masraflarını üstlendiklerini dile getiren Kaymakam Tekin Dundar, “Kırsal mahallelerimizden olan Sellik’teki bir ailemize misafir olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 3 yıl önce babalarını kaybeden Şehriban (16), Sabri (13), Ferhat (12), Haşe (8), Esranur (7) ve Selva (3) kardeşlerle iftar açanın güzelliğini bizlere yaşatan Allah’a hamd ediyorum. Bu masum çocuklarımızın düzenli yaşayabilecekleri bir evleri yoktu. Evlerini görünce hemen ev yapılması talimatını verdim. İnşallah bu yaz sezonunda aile bireylerinin daha güzel bir evde yaşamlarına katkı sunacağız. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atandıktan bugüne kadar mümkün olduğunca bizlere ihtiyacı olan ailelerimizin yanında yer almaya çalıştık. Azda olsa dertlerine derman olmaya gayret ettik. İnsanlarımız bizler için önemlidir. Bu ailede 7 kişi yaşamaktadır. Ailenin ev yaptırma sözünü duymasıyla mutluluklarına ortak olmamız bizleri duygulandır. Bu da devletimizin ailemize bayram hediyesi oldu. Amacımız bizlere ihtiyacı olan her aileye ulaşarak şefkat elimizi uzatmaktır” dedi.

Sellik Mahalle Muhtarı Adem Çınarbay ise, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın kayyum olarak atandıktan sonra yaptığı hizmetlerin yanında özellikle sosyal belediyecilik alanında Çaldıran akla gelemeyen hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti. Çınarbay, “Bunun en güzel örneğini Ramazan ayında yaşadık. Kişilerin dünya görüşlerine bakılmaksızın hemen hemen her ihtiyaç sahibi dul, yetim ve kimsesizlerin evlerine ve iftar sofralarına misafir oluyor. Aynı sofrayı bunlarla paylaşmasıdır. Bugün de bunun en güzel örneğini benim muhtarlığını yaptığım Sellik Mahallesi’nde yaşadık ve şahit olduk. Eşi suda boğularak vefat eden Cahide Kibar’ın sofrasına misafir olan Dundar, yetim kalan çocuklara bayram öncesi çeşitli hediyeler vererek onları mutlu etmenin yanında kendilerine en kısa sürede bir ev yaptıracağının sözünü verdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, bayram öncesi babaları vefat eden yetimlere verilebilecek en güzel hediyeyi vermiş oldu. Bende Sellik Mahallesi Muhtarı olarak kendisine hem bu yetim çocuklarımız adına hem de mahallem adına şükranlarımı sunarım. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.