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25 Haziran 2018 14:31

Kaymakam Öztürk, genç çiftin düğününe katılarak halay çekti

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçede düzenlenen bir düğün törenine katılarak davetlilerle halay çekti.

Kaymakam Öztürk, genç çiftin düğününe katılarak halay çekti

25 Haziran 2018 14:31


Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, belediye ve kaymakamlık hizmetlerinin yanı sıra halkla bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor. Başkale ilçesinde görev yaptığı sürede halkla sürekli iç içe olan Öztürk; ilçenin önde gelen Yağızer ailesinden Talat Yağızer’in oğlu Şiyar Yağızer’in düğününe de katılarak halay çekti. Kaymakam Öztürk, gelin ve damada Türk bayrağı hediye ederek Ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.


Damadın babası Talat Yağızer, "Bu mutlu günümüzde düğünümüze katılıp bizimle birlikte halay çeken Kaymakamımız Abdulselam Öztürk bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.




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