Kaymakam Solak'tan İran sınırındaki okula ziyaret

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İran sınırındaki Böğrüpek Mahallesi'nde bulunan okulu ziyaret etti.

Başkale'ye 86 kilometre uzaklıkta ve İran sınırına sıfır noktada bulunan Böğrüpek İlköğretim Okuluna giden Kaymakam Solak, ilk olarak okulun fiziki durumunu inceledi. Okul müdürü ve öğretmenlerden ihtiyaçları öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Solak, daha sonra sınıfları tek tek gezdi. Beraberinde getirdiği oyuncak ve hediye paketlerini öğrencilere dağıtan Kaymakam Solak, onlarla sohbet etti.

Kaymakam Solak, eğitimin vazgeçilmez olduğunu ve ilçede bulunan okulları sık sık ziyaret edeceklerini söyledi. Kaymakam Solak, "Kırsal mahallerimiz bizim için çok önemli. Özellikle mahalle okullarımızı ziyaret ederek yaşanan sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. Çocukların beklentilerini, öğretmenlerimizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Amacımız eğitimdeki başarımızı yukarılara taşımaktır" dedi.

Ziyarette Kaymakam Solak'a Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Hati ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara da eşlik etti.