Kaymakam Uçar, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Tuşba Kaymakamlığı; şehit aileleri, gaziler ve yakınları için Elite World Van Otel’de iftar programı düzenledi. İftardan önce tek tek masaları dolaşarak gelen konuklarla ilgilenen Kaymakam Uçar, vatan için yapılan fedakârlıkların hiçbir bedelle ölçülemeyeceğini belirterek, "Şehit aileleri ve gazilerimiz önceden olduğu gibi bundan sonra da başımızın tacıdır. Sizler bizlere evlatlarınızın, babalarınızın, eşlerinizin ve çocuklarınızın emanetlerisiniz. Bu topraklarımızı vatan yapan kahramanların emanetisiniz. Devlet olarak bu emanetlere sahip çıkmak da bizim en asli görevlerimizin başında geliyor. Ne zaman ki bu vatan hainleri, bu vatandan ve bu topraklardan tam olarak varlıklarıyla sökülüp atılacak, işte o gün her karışı şehit kanıyla sulanmış bu toprakların altında yatan şehitlerimizin ruhları o gün şad olacak. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

İftar programında okunan duaların ardından Kaymakam Uçar yemeğe katılan davetlilere teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.

İftar programına İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ve gazi dernekleri başkanları katıldı.