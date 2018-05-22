Kaymakam Yaşar, iftarını yetim ve kimsesiz çocuklarla açtı

Erciş Belediyesi tarafından İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ekonomik destek alan çocuklar ile öksüz ve yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi. Erciş Öğretmenevinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sinan Zortul, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, merkez bünyesinde ekonomik destek alan çocuklar ile öksüz ve yetim çocukların yanı sıra programı kapsamında ilçede bulunan sanatçı Yusuf Güney’de katıldı. Çocuklarla program boyunca yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Belediye Başkan Vekili Yaşar, iftar sonrası yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her zaman öksüz, yetim ve kimsesiz çocukların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti. Çocukların eğitimi ve her türlü sosyal-ekonomik desteğinin devlet tarafından karşılandığını ifade eden Yaşar, “İnşallah sizlerde eğitiminiz başta olmak üzere hayatınızı en iyi şekilde değerlendirip ülkemizde güzel yerlere gelirsiniz. Ailenize ve milletimize faydalı olursunuz. Ben hepinize hayatlarınızda başarılar diliyor ve sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.