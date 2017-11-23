Kaymakam Yaşar, lise müdürleriyle bir araya geldi

Akademik başarı, okul güvenliği, devam oranları, projeler, sosyal ve kültürel etkinliklerin masaya yatırıldığı toplantıda, ilçe eylem planı görüşülerek hedefler belirlendi, yapılacak çalışmalar gözden geçirildi. Ayrıca, liselerin son üniversitelere giriş sınavlarındaki ortalamaları incelendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, eğitimde başarıyı yakalamanın önemli bir bölümünün düzenli olarak yöneticilerle bir araya gelip, sorunları tartışıp, hep birlikte çözüm yollarını bulmaktan geçtiğini belirterek, “Geçen seneden bu yana ilçemizde bir eğitim seferberliği var. Her geçen gün daha iyi duruma gelmek için bir önce ki seneden daha çok çalışmalıyız çabalamalıyız. İlçemiz geneli liselerden mezun olan öğrencilerimizin üniversitelere yerleştirilmelerine yönelik okul bazlı kapsamlı bir araştırmanın yapılması gerekir. Daha önce okullarımızdan mezun olmuş ve üniversiteye yerleşememiş, herhangi bir üniversiteye yönelik hazırlık kurslarına katılamamış öğrencilerin tespitinin yapılması gerekir. Yapılacak tespitler doğrultusunda sürekli eğitim merkezimize yönlendirilip kayıt olmalarını sağlayacağız. Bu gençler bizim gençlerimiz, bizim öğrencilerimiz ve sahip çıkmamız gerekir. Erciş genelinde üniversiteye hazırlanmayan bir tek mezun öğrencimizin kalmaması hedefimizdir’’ dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise, “Erciş büyük bir ilçe. İlçemiz genelinde 49 bin örgün eğitim ve 5 bine yakın yaygın eğitimde olmak üzere toplamda 54 bin öğrencimiz var. Buna mukabil 2 bin 700 de öğretmenimiz var. Bu öğrenci nüfusu daha önce görev yaptığım 6 ilçenin toplam nüfusundan fazladır. Tabi bu denli bir nüfusu başarıya organize etmek kolay değildir. Öncelikle kendi ilçemizi iyi değerlendirmemiz gerekir. Biz neyiz, ne olabiliriz, neyi hedefliyoruz sorularının sorulması gerekir. Gerçekten uğraşılan bir hedefe ve o hedefin altının iyi doldurulması gerekir. Geçici başarılar değil, kalıcı ve sürdürülebilir başarılar elde etmek için uğraşmalıyız. Mevcut durumumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda başarılar elde edebiliriz. Belediye ve kaymakamlık olarak tüm imkanlarımızı eğitime seferber etmiş durumdayız. Bundan sonra da hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.