Kayyum Çiçekli: “Kaderimiz ortak”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik dolar hamlesine bir tepki de Kanun Hükmünde Kararnameyle Edremit Belediye Başkan Vekili olarak atanan Atıf Çiçekli’den geldi. Edremit ilçesinde yıllardır yapılamayan hizmetleri bir senede vatandaşın hizmetine sunan ve yaptırdığı sosyal ve kültürel etkinliklerle herkesin günlünde taht kuran Çiçekli, bir kez daha birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Yayınladığı mesajda fitneye alet olmanın vakti olmadığını dile getiren Çiçekli, “Kaderimizin ortak olduğunu bir kez daha gördünüz mü? Milli birlik ve ulusal güvenlik mevzu bahis olunca, küffar şucu bucu diye ayırıyor mu? Herkes aklını başına alsın; tefrikaya düşmenin, fitneye alet olmanın vakti değildir. Gün birlikte Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durma vaktidir” dedi.

“Ekonomik bir savaştayız”

Yastık altındaki altın ve dövizlerin bankaya götürülerek ekonomiye dahil edilmesini isteyen Atıf Çiçekli, “Vakit fırsatçılık yapma vakti değildir. ‘Dolar şöyle oldu, böyle oldu’ diyenlere sorun, ‘ne yapalım’ diye? Teslim mi olalım? PKK, FETÖ, DHKP-C, Gezi, 17-24 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde ele geçiremedikleri ülkemizi ve geleceğimizi, tamam vurmayın teslim oluyoruz, ne derseniz o, patron sizsiniz deyip ipleri ellerine mi verelim? Ekonomik bir savaştayız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın, lüks ve ithal mal almayın. Yastık altındaki altınlarınızı ve dövizlerinizi bankaya götürüp ekonomiye katın. Allah yardımcımız olsun, bunu da atlatacağız inşallah” diye konuştu.