Koton heyetinden Vanlı tekstilcilere ziyaret

Ş. yetkilileri, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) işbirliğiyle Van’daki tekstil ve hazır giyim imalatçılarını ziyaret ettiler.

Ş. yetkilileri, DAKA işbirliğiyle iki günlük program çerçevesinde Van’daki tekstil ve hazır giyim imalatçılarını ziyaret etti. DAKA uzmanları eşliğinde Van Tekstilkent ve il merkezindeki on beşi aşkın tekstil firmasını ziyaret eden Koton yetkilileri, üretici firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiler. Ziyaretle üretici firmaların üretim kapasitesini ve kalitesini yerinde görme fırsatı yakaladıklarını, bazı firmalarla sözleşme imzalama aşamasına gelindiğini belirten Koton yetkilileri, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında kurulan Van Tekstilkent ile Van’da önemli bir kümelenmenin sağlandığını kaydettiler. Şirket yetkilileri, yakın gelecekte sahip olduğu potansiyelle Van’ın Doğu Anadolu’da hem tekstil ve hazır giyim imalatçıları hem de mağaza zincirleri açısından önemli bir merkez olacağını dile getirdiler.

Vanlı üretici firma temsilcileri de, aracı firmalar yerine global mağaza zincirlerine sahip şirket yetkilileriyle doğrudan görüşme ve işbirliği imkanı yakaladıklarından ötürü memnuniyetlerini ifade ettiler.