Köylünün kaybolan hayvanlarını jandarma buldu

Muradiye Alkasnak Mahallesi Taşkale mevkiinde bazı köylülere ait 11 büyükbaş büyükbaş hayvanın kaybolduğu yönünde Muradiye Jandarma Komutanlığı’na gelen ihbar üzerine, jandarma kaybolan hayvanları bulmak için harekete geçti. Havadan dron ile yerde jandarma ve köylülerin aramaları sonucunda arama başlattı. Dron kullanılarak yapılan arama neticesinde büyükbaş hayvanların Balaklı Mahallesi Ayı Yuvası diye bilinen mevkide olduğu tespit edilmesi üzerine Jandarma ve köylüler hayvanların oldukları yere gitti. Bulunan hayvanlar köylülere teslim edilirken, köylüler, "Ramazan ayında oruçlu olarak hayvanlarımızı çok arayacaktık. Allah razı olsun jandarma havadan hayvanları tespit ederek yerlerini belirledi. Jandarmalar ile birlikte kaybolan hayvanlarımıza kavuştuk. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 100 bin TL değerinde besi hayvanlarımızı belki de bulamayacaktık veya çok geç bulacaktık" dediler.