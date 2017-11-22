Mehmet Utku, AK Parti İl Başkanlığına aday oldu

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen basın toplantısında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuşba Belediye Meclis Üyesi Mehmet Utku, AK Parti Van İl Başkanlığına aday olduğunu söyledi. Eski İl Başkanı Zahir Soğanda’nın partinin başka bir kulvarında hizmet etmek için istifa ettiğini belirten Utku, “Bizler de bu davanın bir neferi olarak hizmet kervanından partimizin kuruluşundan bugüne edinmiş olduğumuz bilgiyi, teşkilatlarımızın ve halkımızın hizmetine sunmak için bu göreve talip olduğumuzu beyan ederiz” dedi.

Kurulduğu günden itibaren AK Parti’nin değişik kademelerinde görev aldığını ifade eden Utku, “2001 - 2004 AK Parti Kurucu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2004 - 2008 Gençlik Kolları İI Başkanı, 2009-2011 ana kademe iı yönetim kurulu üyeliği, ilçe koordinatörlükleri, 2011 - 2014 ana kademe iı yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevlerini yaptım. Şu anda Tuşba Belediyesinin meclis üyesiyim. Partimizin kuruluşundan bugüne görev yapmış olan bütün il başkanlarımızla çalışma şansım olması nedeniyle, kurucu başkanımız Yekta Haydaroğlu başta olmak üzere görev alan tüm başkanlarıma bu harekat adına sonsuz şükranlarımı sunarım. Görev yapmış bütün il başkanı arkadaşlarımızın samimi gayretlerini ortaya koyduklarına inanıyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. İstifa etmiş olan Van İI Başkanımız Zahir Soğanda Beyefendi, üç seçim atlatmış, bir hain darbe girişimine şahitlik etmiş ve bu süreçlerin tamamını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Kendisine hassaten teşekkür eder, hareketimizin içinde şahadet mertebesine erişmiş olan teşkilat mensuplarımızı da rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı, soru cevap bölümü ile sona erdi.