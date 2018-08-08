Milletvekili Arvas Van’daki temaslarını sürdürüyor

Temaslarında yeni hükümet sistemini, bu sistemle birlikte Van’ın elde edebileceği kazanımları ve kentin mevcut durumunu konuşan Arvas, tüm kurum ve kuruluşlardan tek tek brifing alıyor.

Ak Parti Van Milletvekili Abdullah Arvas, Van’daki temaslarını sürdürüyor. Meclise verilen arayı kentteki temasları ile değerlendiren Arvas, kurumlar bazında çalışmalar yaparak kentin önümüzdeki sürece dair yol haritasını çiziyor. Bu noktada ziyaretlerini sürdüren Abdullah Arvas, Van’da OSB İl Başkanlığı, DAKA Genel Sekreterliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

“Van’ı üretim üssü yapalım”

İlk olarak Van OSB’yi ziyaret ederek Başkan Mehmet Aslan ile bir araya gelen Abdullah Arvas, sanayi yatırımları noktasında istişarelerde bulundu. OSB tarafından yapılan Van OSB Mesleki Ve Teknik Koleji’ni de gezen Arvas, burada yeni süreçle ilgili olarak şu ifadelerde bulundu: “OSB benim de şahsım olarak yıllarca üretim yaptığım bir alan. Bu yönüyle Van OSB’yi de yapılan yatırımları da önemsiyorum. Bilindiği gibi üretim hem kentsel hem ülke bazlı kalkınmada bel kemiğini oluşturuyor. Ülkemizde son dönemlerde hem sanayi hem askeri alanda kendi üretimini yapan, dışa bağımlılığı sıfıra indirilmeye çalışılan bir model oluşturulmaya çalışılıyor. Bu noktada çok önemli adımlar atıldı. Bizler de bunun parçası olabilmeliyiz. Yerli araç için parça üretiminden tutun da İran ile ihracata konu olan ürünlere kadar birçok kalem Van için katma değer olabilir. Bunun mücadelesini verilim. Van OSB’nin gelişen yapısına katkı sunacak adımlar konusunda birlikte çalışalım. İnşaatı devam eden 520 öğrenci kapasiteli kolej, eğitim öğretim yılında hizmete başlayacak” dedi.

“Van için proje odaklı bir kalkınma hedefi”

Ardından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nı (DAKA) ziyaret eden Arvas, burada Genel Sekreter Halil İbrahim Güray ile bir araya geldi. Kalkınma ajanslarının misyonuna vurgu yapan Arvas, yeni sürecin temellendirilmesinde sanayi ve kalkınmanın önemine vurgu yaptı. Arvas: “Malumunuz Türkiye yepyeni bir sisteme geçiyor. Bu noktada kalkınma, sanayi, üretim gibi bileşenler önem arzediyor. Buna ek olarak kalkınma ve sanayi’nin birleştirildiği bir modele de gidildi. Bunlar şüphesiz büyük avantajlar sağlayacak. DAKA’nın da burada rolü büyük olacak. Son yıllarda Van’da önemli üretim merkezlerinin hayata geçmesinde öncü olan DAKA ile birlikte çalışarak Van’ın en uygun sektörlerde yatırımın merkezi olması için de çabalayacağız. Ben bu noktada tüm imkanları kullanarak yeni kurgunun avantajlarını kente katkı sağlamak adına kullanmaya hazır olduğumu belirtiyorum. Bize gelecek kalkınma merkezli her türlü projenin ve yatırımın hayata geçirilmesinde mücadele edeceğim.” dedi.

Güray da DAKA’ya dair bazı bilgileri paylaştıktan sonra Van’a dair Arvas’a kalkınma odaklı veriler paylaştı.

“Van’ın en hayati konularından birisi gençlik”

Arvas’ın önemli ziyaretlerinden birisi de Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü oldu. İl Müdürü Nevzat İnanç’ı makamında ziyaret eden Arvas, burada gençlik merkezleri, stadyumlar ve festivaller konusunda değerlendirmeler yapıp bilgiler aldı. Her ziyaretinde gençlik üzerinde önemli duran Arvas, gençlerin sporla ve gençliğe dair etkinlikler ile buluşmasının bölgenin geleceği anlamında hayati olduğuna vurgu yaptı. Arvas: “Son dönemlerde gençlik ve spor konusunda önemli adımlar atıldı. Önemli projeler uygulandı. Van’ın stadyum ve benzeri bazı sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde bunların ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında biz de işin mücadelesini vereceğiz. Van’ın nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan gençlerimizin hem aş hem iş mücadelesi verirken spordan uzak kalmaları için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü spor gençlerimiz için sadece spor değil bölgenin bir çok olumsuzluğunda da caydırıcı bir rol oynuyor. Bunun bilinci ile nitelikli projelerin her zaman yanında olacağımız sözünü sizler aracılığı ile paylaşıyoruz” dedi.

“Siz proje getirin biz onaylatalım”

Ziyaretlerinde hem yeni sistemin oluşumunu konuşan hem de bu sistemde Van’ın entegrasyonuna vurgu yapan Arvas, kentte aldığı brifingler ve verilerden sonra tüm dinamiklerin de içinde olduğu bir yol haritası belirlenmesinin daha kolay olduğuna değindi. Bu noktada Van’da nitelikli projeler yapma konusunda hassasiyet vurgusu yapan Arvas, tüm kurumlara projelerin ve taleplerin konusunda tam destek sözü verdi. Van’ın ihtiyaçlarının ve kente değer katacak taleplerin, yatırımların doğru planlanması konusunun önemine vurgu yapan Arvas, tüm ziyaretlerinde “Siz yatırımları planlayın, hazırlayın. Bizler de Ankara’da, bakanlıklar da bunları onaylatalım” ifadelerine yer verdi.