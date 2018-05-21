Müdür Tevke, okul inşaatlarını inceledi

Hafta sonu mesaisini ilçelerde geçiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, sınır ilçelerini dolaşarak yapılan çalışmaları yerinde gördü. Cumartesi günü Özalp, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde yapımı devam eden okul inşaatlarını gezen Tevke, pazar günü ise Edremit ve Gevaş ilçelerinde devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İnşaatları devam eden okulları dolaşan Tevke, Van’da tekli eğitime geçiş süreciyle ilgili çalışmaların yoğun bir mesaiyle devam ettiğini belirterek, "Birçok okulumuzun inşaatı devam ediyor. Yine birçok okulumuz ise ihale ve proje aşamasında. Van olarak 2019 yılında tekli eğitime geçmek üzere gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete açılacak yeni okullarla öğrencilerimiz daha modern ortamlarda kaliteli eğitim görecek” dedi.

Tevke’ye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Bedir de eşlik etti.