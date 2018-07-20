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20 Temmuz 2018 15:23

Müftü Koç helallik istedi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Müftüsü Nihat Koç, görev süresinin tamamlanması nedeniyle ilçede son Cuma namazını kıldırarak helallik istedi.

Müftü Koç helallik istedi

20 Temmuz 2018 15:23


Özalp Müftüsü Nihat Koç, Diyarbakır’a atamasının yapılmasının ardından ilçedeki İmamı Şafi Camisi’nde son defa Cuma namazı kıldırdı. Cemaatten helallik isteyen Koç, 2,5 yılık görev süresi boyunca Özalp ilçesine birçok hizmet yaptığını söyledi. İmamı Şafi Camisi’nin yapımında kendisinin ve arkadaşlarının çok emek verdiğini dile getiren Çok, “Bu güzel eseri siz Özalplıların yardımlarıyla yaptık. Çoğu zaman hasta ziyaretlerinde bulunduk, taziyelere katılmaya çalıştık. Bu zaman zarfında ilçede çalıştığım ve tanıştığım insanlarla çok güzel işler yaptık. Ama gelen bir gün gidecek, bize verilen süre burada bitti. Sizlere hakkımı helal ediyorum, sizler de haklarınız helal ediniz. Bundan sonra memuriyet hayatımı Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı olarak devam ettireceğim” dedi.




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