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17 Ağustos 2018 19:04

Ölüme terk edilen köpek, engellilerin ‘Dost’u oldu

Van’da tellere bağlı vaziyette çuvala konulup çöp konteynerine atılan köpeğe İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisindeki engelliler sahip çıktı.

Ölüme terk edilen köpek, engellilerin ‘Dost’u oldu

17 Ağustos 2018 19:04


Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan vahşi çöp depolama alanında İpekyolu Belediyesi temizlik ekiplerince çöp konteyneri içerisinde fark edilen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evinde koruma altına alındı. Veteriner hekimler gözetiminde tedavisi tamamlanan köpek, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisine teslim edildi.


Engelli bireyler, Engelsiz Yaşam Akademisinin bahçesinde ‘Dost’ ismini verdikleri köpek için kendi imkanlarıyla bir kulübe inşa etti. Kulübede hayvanın her ihtiyacını karşılayan engelli gençler, akademinin bahçesinde ise hayvanı yürüyüşe çıkarıyor.


Engelli arkadaşlarıyla birlikte Dost isimli köpeği sahiplendiklerini ifade eden Hanımzar Melet, hayvanın her türlü bakımını üstlendiklerini dile getirdi. Melet, “Belediye ekipleri çöp içinde bir mırıldanma sesi duyuyor. Merak edip bakıyor. Tellere sarılı bir köpek görüyorlar. Engelsiz Yaşam Akademisi bu köpeği sahipleniyor. İlk geldiğinde çok ürkekti, korkutulmuştu. Biz şefkatle yaklaştık. Şu an bütün çocuklar onunla oynuyor. Onunla zaman geçiriyoruz. Mamasını ve suyunu veriyoruz. Çok güzel kedilerimiz de var burada” dedi.



“Dost gibi bir dost”


Köpeği tellere bağlı vaziyette çöpe atmanın vicdansızlık olduğunu söyleyen Melet, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bizler de can taşıyoruz. O da can taşıyor. Bizim yaşadığımız acıları o da yaşıyor. Ona farklı bir gözle bakmamak lazım. Sonuçta o da bir canlıdır. Onu çöpe atıp o halde bırakmak vicdansızca bir şeydir. Bizim onu sahiplenmemiz çok güzel. Çok tatlı bir köpek, dostluğu öğreten bir köpek. Ben bunu bakışlarından fark ettim. Çok tatlı bir köpeğimiz oldu. Adı da ‘Dost’ zaten.”




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