Özalp ilçesinde bin bağ ot ve 8 ton saman yandı

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir vatandaşa ait bin bağ ot ve 8 ton saman kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Özalp ilçesine bağlı Boyaldı Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşa ait otlar, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler samanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına almayı başardı. Yangına bir itfaiye aracı ve 3 personel müdahale ettiği bildirildi.