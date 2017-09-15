Özalp ilçesinde ikinci el giysi ve ayakkabı pazarı

Özalp ilçesinde okulların açılmasına az bir zaman kalan ikinci el giysi ve ayakkabı pazarı açıldı. Veli ve öğrencilerin ilgi gösterdiği pazarda seyyar tezgahlarda satış yapan satıcılar, ürünlerin hem kaliteli hem de ucuz olduğunu söylediler. Belli aralıklar Özalp ilçesinde pazar kurduklarını ifade eden satıcılar, giysi ve ayakkabıların adeta kapışıldığı belirttiler.

Okul alışverişlerin pazarda yapan aileler ise, fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Mağazalarda 400 TL’lik bir ayakkabıyı ikinci elden 30-40 TL’ye alıyoruz” dediler.