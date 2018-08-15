Özalp ilçesinde nohut hasadı

Özalp ilçesinde 2011 yılında başlanan nohut üretimi, buğdaydan sonra en çok üretilen ürünlerin başından geliyor. Özalp ilçesinde 200 hektar nohut ekili olduğunu açıklayan Özalp Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan, “İlçemizde bu yıl buğdaydan sonra nohut hasadına da başlandı. Boyaldı Mahallesi’nde Taner Akanöz’e ait 50 hektar nohut tarlasında hasat yapıldı. Buğdayda olduğu gibi nohutta da verim yüksel. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak nohut projesini Özalp ilçesinde uygulamaya koyduk. 6 çiftçiye 250 hektar alanda nohut ekimi yapıldı. Bunun 80 hektarı demonstrasyonunu yaptırdık. Geri kalan 170 hektarı ise çiftçiler deneme amaçlı ekti. Yaklaşık 3 aylık yetişme dönemi sonrası nohut hasadına başlandık. Yapılan hasat sonunda dekar veriminin olumsuz hava koşullarına rağmen beklenenin üzerinde olduğu görüldü. Son yıllarda birim alanda oldukça fazla getiri sağlayan nohut tarımı, ilimiz çiftçilerine alternatif ürün olarak getiri sağlayacak. Nohut protein değeri yüksek bir üründür. Fiyat olarak da diğer ürünlerden fazla getirisi var. Bu nedenle ilçemizde ihtiyaç bakımından gerekse birim alandaki verim açısından ilerleyeceğini ve alternatif ürün çerçevesinde değerlendirileceğini düşünüyorum" dedi.