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18 Eylül 2017 16:39

Özalp ilçesinde okul sıraları yeni boyandı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü M.

Özalp ilçesinde okul sıraları yeni boyandı

18 Eylül 2017 16:39

Salih Aksoy, ilk ders günü öğretmen ve öğrencilerle sıraları boyadı.


1965 yılında ilçenin Yukarı Dönerdere Mahallesi’nde yaptırılan ilk ve ortaokulu binası, bu yıl İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıma alınarak 2017-2018 eğitim öğretim yılına yetiştirildi. Bugün okulda ilk ders zili çalarken, öğrenciler de sınıflarda ders başı yaptı. Okulu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, eksik olan bazı sıraları da öğretmen ve öğrencilerle birlikte boyadı.


Bu yıl ilçe genelinde 41 okulda Van Büyükşehir Belediyesi tarafında onarım yapıldığını ifade eden Aksoy, “O okullardan biri de Yukarı Dönerdere İlk ve Ortaokulu oldu. Okul temizliği ve okul sıralarının boyanması öğretmenler ve öğrenciler tarafında yapıldı” dedi.


Yukarı Dönerdere İlk ve Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Canan Er ise, okuldaki tadilatın hemen hemen bittiğini ifade ederek, “Eksik kalan çalışmaları öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. Sıralar boyanıyor, masaları da boyadık. Güzel bir yıl olması için hazırlıklarımızı tamamladık” diye konuştu.




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