Özalplı çiftçilere hayvan desteği

Özalp hayvan pazarında yapılan dağıtım törenine Özalp Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan ve genç çiftçiler katıldı. Yapılan kura çekimiyle düveler sahiplerine verildi. Genç çiftçi projesinden yararlanan Selma Tosun, projenin kendisi için bir başlangıç olduğunu belirterek, “Van merkezde ikamet ediyordum, şimdi Yeni Emek Mahallesi’ne gelerek hayvancılık yapmaya başladım. Kendi imkanlarımla almış olduğum koyunların besiciliğini yapmaya başaltım. Bunun yanında kümes hayvancılığını hobi olarak yapıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Genç Çiftçi projesine başvurdum ve projem kabul edildi. Bu benim için bir başlangıç. Yetkilerden destek bekliyorum” dedi.