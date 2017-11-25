(Özel haber) Vefalı evlat 17 yıldır annesini sırtında taşıyor

Çaldıran’da yaşayan Ömer Faruk Dağkapı, rahatsız olan annesinin yürüyememesi ve maddi sıkıntılarından dolayı zor günler yaşıyor. Minibüsle ilçeden il merkezine gelen Dağkapı, hastaneye gitmek üzere taksi tutacak parası olmadığı için annesini sırtında yaklaşık bir kilometre taşıyor. Dağkapı’nın örnek davranışı Van’ın sosyal medya fenomeni Vanlıamcan tarafından da Twitter’da paylaşıldı.

"Maddi durumum elvermediği için onu sırtımda taşıyarak götürebiliyorum"

İHA muhabirinin ulaştığı Ömer Faruk Dağkapı, annesinde kalp yetmezliği, kemik erimesi ve gözlerinde de rahatsızlık olduğunu belirterek, 17 yıldır sırtında taşıyarak hastanelere götürdüğünü söyledi. 8 çocuk babası olan Dağkapı, "Biz ikisi kız 5 kardeşiz. Ama içlerinde durumu en müsait olan benim. Bu nedenle anneme ben bakıyorum, onu hastanelere ben götürüyorum. Maddi durumum elvermediği için onu sırtımda taşıyarak götürebiliyorum" dedi.

"Güzel ahlak bakkaldan, manavdan alınacak bir şey değil"

Anne veya babasını sokağa atanları ya da huzur evine bırakanları gördüğünde üzüldüğünü ifade eden Dağkapı, "Allah herkese temiz, ahlaklı evlat nasip etsin. Bu, insanın elindedir. Aile terbiyesi lazım. İnsanlardan isteğim, çocuklarını başıboş bırakmasınlar. Çünkü güzel ahlak bakkaldan, manavdan alınacak bir şey değil. Ancak aile terbiyesi ile oluyor. Ben bu şekilde gördüm. Annesini, babasını sokağa atan insanları duyunca ya da görünce çok üzülüyorum. İnsanlık ölmüş sanki" ifadelerini kullandı.

"Ömrümün sonuna kadar annemi memnuniyetle bu şekilde taşırım"

Annesini sırtında taşıdığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Dağkapı, "Annemi sırtımda taşıdığım için çok mutlu oluyorum. Allah’ıma bin kere şükürler olsun. Allah bana da iyi bir eş ve 8 çocuk nasip etti. Onlar benden daha da iyidirler. Ömrümün sonuna kadar annemi memnuniyetle bu şekilde taşırım" şeklinde konuştu.

İşsiz olduğunu da sözlerine ekleyen Dağkapı, sadece yaz aylarında gündelik işlere gidebildiğini söyledi.

Oğlundan memnun olduğunu Kürtçe anlatan anne Hamide Dağkapı ise, "Benim birçok rahatsızlığım var. Oğlum beni hastanelere götürüyor. O bana bakıyor. Oğlumdan çok razıyım" diye konuştu.

Hastane yetkililerinden örnek davranış

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası yetkilileri tarafından annesini sırtında hastaneye getiren Ömer Faruk Dağkapı’ya ’evde bakım hizmetleri’ konusunda bilgilendirilme yapılırken, araçla gidecekleri yere bırakıldı.