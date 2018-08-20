(Özel) Van’da ‘akvaryum müzesi’ kuruldu

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde Amazon Nehri, Malawi ve Tanganika gölleri gibi her bir göl ve akarsuyu temsil eden 400 litrelik konsept akvaryumlarda bir müze oluşturuldu. Oluşturulan müzede; 400 litrelik akvaryumlarda balık, bitki, kum ve kaya türü ile bire bir Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki göl ve akarsuları sembolize eden malzemeler kullanıldı.

Fakülte bünyesinde kurulan akvaryum müzesiyle birlikte, 100 akvaryum kapasiteli larva ve canlı yem ünitesi de oluşturuldu. Bölgedeki akvaryumculuk hobisini geliştirmek, akvaryumcuların daha kolay ve daha ekonomik balık temin etmesini sağlaması amacıyla kurulan müze, açılmak için gün sayıyor.

İHA muhabirine konuşan Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Ahmet Sepil, fakülte bünyesinde bir akvaryum müzesi oluşturmayı planladıklarını belirtti. Dünyada çeşitli akarsu ve göllerde tatlı su ortamlarında yaşayan endemik türleri çeşitli konseptli akvaryumlar ile karakterize etmeye çalıştıklarını ifade eden Sepil, “Özellikle fakültemiz bünyesinde koridorlarda ortalama 400 litrelik akvaryumlarda su kalitesi parametreleri olarak bire bir o gölleri veya akarsuları taklit etmeye çalıştık. Doğal olarak içerisindeki balıklar, bitkiler, kumlar, kayalar ve kökler gibi tamamen bulunduğu bölgeyi sembolize eden malzemeler kullanıldı” dedi.

“İçerisindeki bitkiler ve balıklarla birlikte sembolize ettik”

Endemik balık türlerinin bire bir yaşadığı ortama benzeterek sembolize etmeye çalıştıklarını dile getiren Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afrika’da bulunan Malawi ve Tanganika gölünde yaşayan endemik türleri burada barındırmaya çalıştık. Bunun yanında çok önemli bir akarsu olan Amazon Nehri’ni burada karakterize etmeye çalıştık. Bunları içerisindeki bitkiler ve balıklarla birlikte sembolize ettik. Dolayısıyla buraya gelen ziyaretçilerimiz çeşitli bilgilendirme panolarıyla gördükleri akvaryumlarda Amazon Nehri’nin herhangi bir kolunu veya Malawi Gölü’nü veya Güney Amerika’daki çeşitli balık türlerini bire bir yaşadığı ortama benzeterek taklit etmeye çalıştık ve ziyaretçilerin bunu görmesini istedik.”

“Büyütülen balıklar satışa sunulacak”

100 adet akvaryumda üretilen tatlı su balıkları yetiştirip, fakülte bünyesinde satışını planladıklarını açıklayan Sepil, “Fakültemiz bünyesinde yaklaşık 70 akvaryumluk bir anaç ünitesi de oluşturduk. Bu akvaryumdaki 50 türün üretimini hedefledik. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde larva ve canlı yem ünitesi kurmayı planlıyoruz. Larva ünitesi kısmen bitmeye yakın. Burada 100 adet akvaryumda ürettiğimiz tatlı su balıklarını büyütüp, fakültemiz bünyesinde satışını planlıyoruz” diye konuştu.

“Van Gölü Havzası konsept akvaryum”

Van Gölü Havzası balık türlerini bir akvaryumda buluşturmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Sepil, şunları kaydetti:

“Van Gölü’ne dalıp da suyun içerisindeki inci kefali balıklarını göremeyenler olur. Bizlerde akvaryumda ziyaretçilere sunmak adına burada yaşayan çeşitli kabuklu türlerini ve akarsuda yaşayan türlerin hepsini bir akvaryumda toplayıp ‘Van Gölü Havzası Balıkları’ diye bir konsept akvaryum oluşturmayı da planlıyoruz.”