(Özel) Vanlı kadınlar deri sanatını yaşatıyor

Van'ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören kadınlar, deri sanatını yaşatmaya çalışıyor.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan dericilik kursuna kadınlar büyük ilgi duyuyor. Kursta bir yandan meslek öğrenen kadınlar bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. İlk defa bu yıl tarihi çok eski olan dericilik sanatını atölyede uygulamaya çalıştıklarını ifade eden İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Hocası Zehra Çakay, bu sanatı geleceğe taşımak istediklerini söyledi. Dericilik kursuna kadınların yoğun ilgi duyduğunu dile getiren Çakay, “Öğrencilerimiz ilk başta geldiklerinde ön yargıları vardı. Çünkü deri, pahalı bir malzemedir. Ancak kursiyerlerimiz yapmaya başladıkça, ürünler ortaya çıktıkça, kendilerine olan özgüvenleri arttı ve ‘biz bunu yapabiliriz, bunu başarabiliriz' dediler ve sıkı sıkı bu sanata sarılmaya başladılar” dedi.

"Hedefimiz, Van'da kalıcı bir atölye oluşturmaktır"

Kursta çanta başta olmak üzere birçok aksesuar yaptıklarını belirten Çakay, “Çanta, cüzdan, takı ve giyim olmak üzere çeşitli aksesuarlar yapıyoruz. Burada öğrencilerimiz çiziminden tasarlama aşamasına kadar bütün alanları dikkatli bir şekilde çalışarak ürünü ortaya çıkarıyor. Hedefimiz, öğrencilerimizle beraber burada bir deri atölyesini kalıcı hale getirip, üretim yapmak ve istihdama yönelik bir planlama düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Deriyi Ankara, İstanbul ve İzmir'den aldıklarını da sözlerine ekleyen Çakay, “Bu sene ilk olarak Ankara'dan deri getirttik. Bu deriyi ilk etapta kendim aldım ve öğrencilerim arasında paylaştırdım. Biz imece usulü çalışıyoruz. Dayanışma var aramızda. Hepsine gerekli olacak şekilde bir deri parçası verdim ve bu deri parçasından kimi kursiyer çanta yaptı, kimisi takı yaptı kimi de yelek yaptı. Bu şekilde bu ürünler çıktı, ama bundan sonra öğrencilerimiz bu yaptıklarını pazarlayarak buradan gelecek gelirle kendilerine deriler alacaklar” şeklinde konuştu.

Dericilik kursuna ilk başta farklı duygularla geldiğini ancak yaptığı deri yelekten sonra fikrinin değiştiğini ifade eden Dilek Seyitoğlu isimli kursiyer ise “Böyle bir tasarım ortaya çıkarınca hoşuma gitti. Şimdi daha çok şeyler ortaya çıkarmak istiyorum. İnanıyorum ki bir deri atölyemiz olsa, malzemelerimiz olsa çok daha güzel şeyler çıkarırız” diye konuştu.

"Kendimi deride buldum"

Özlem Zorkul isimli kursiyer de, “Buraya geldiğim zaman yapamayacağımı düşündüm, ama deriyi işledikçe kendimi deride buldum. Bu işi ilerletmek istiyorum. Bize bu konuda maddi destek sağlansa çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Filiz Dursun isimli kursiyer de daha önce evde boş boş oturduğunu belirterek, “Deri üzerinde çalışmak çok güzel bir şey. Burada bir şeyler öğrendik, çok mutluyuz ve bunu ilerletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün gereken noktada yardımcı olacağını ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde birçok kursun açıldığını ve dericilik kursunun da bunlardan biri olduğunu dile getirerek, “Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar ile gençlerimiz, kadınlarımız bir yandan meslek öğreniyorlar bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnanıyorum ki dericilik mesleğini öğrenen kursiyerlerimiz, ilerde bunu geliştirerek aile bütçelerine daha çok katkı sağlayacaklardır” ifadelerine yer verdi.