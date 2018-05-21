Ramazan’da 280 derecelik fırının karşısında zorlu mesai

Van’da meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan fırıncılar, Ramazan ayında çalışma şartları daha zor olmasına rağmen oruçlarını aksatmıyor. Yüksek sıcaklıklarda ekmek pişiren fırıncılar, bir yandan oruçlarını tutarken diğer yandan vatandaşlara hizmet sunmak için çaba sarf ediyor.

İHA muhabirine konuşan fırın ustaları, yüksek ateşin karşısında zor koşullara rağmen işlerini aksatmadan ekmek pişirdiklerini belirtti. Günü hem oruçlu hem de yoğun bir mesaiyle geçirdiklerini ifade eden ustalar, özellikle su içme ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

“Ramazan ayında fırıncılık meşakkatli bir iştir”

24 yıldır fırında çalışan pide ustası Orhan Taşbulak, Ramazan ayında fırında çalışmanın zorluklarını anlattı. Bir insanın su içmeden yüksek dereceli fırının önünde duramayacağını dile getiren Taşbulak, “Ramazan ayında fırıncılık meşakkatli bir iştir. Ancak biz bunu halkımıza bir hizmet olarak görüyoruz. ‘Halka hizmet, Hakka hizmet’ şiarıyla bu yola çıktık. Bu fırının karşında Allah’ın yardımı gözle görünen bir durumdur, yoksa bir insanın buna dayanabilmesi çok zordur. Yazın günde 15 bardak su tükettiğimizi, bir de sabahtan akşama kadar hiç su içmediğimizi düşünün. İşte bu sadece Allah’ın yardımıyla olur” dedi.

Fırın sıcaklığının 280 santigrat dereceyi bulduğunu ifade eden Taşbulak, gün içinde bu derecenin daha da yükseldiğini kaydetti.

“Şükrederek susuzluğumuzu gideriyoruz”

Ramazan’da yoğun bir mesai yaptıklarını dile getiren bir diğer fırın ustası Sinan Tarvas ise “Ramazan’da bu yoğunluk güzel. Çok yoruluyoruz, ama mesleğimizi seviyoruz. Hem ekmek teknemizde çalışıyoruz, hem de vatandaşa ekmek çıkarıyoruz. Ramazan öncesi günlük 15 pet şişe su tüketiyorduk. Ramazanda ise bu suyu iftar sonrası içiyoruz. Şükrederek susuzluğumuzu gideriyoruz. Şu an ise tek sıkıntımız susuzluktur” diye konuştu.