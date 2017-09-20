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20 Eylül 2017 12:50

Sahte doktor suçüstü yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtan ve kaldığı evi iş yerine çeviren Mehpure A.

Sahte doktor suçüstü yakalandı

20 Eylül 2017 12:50

isimli Azeri şahıs yakalandı.


İlçeye bağlı Dalan Caddesi Silahtaroğlu Sokaktaki 3 katlı bir binanın 1. katında kendisini bel fıtığı tedavisi yapan doktor olarak tanıtan ve yanında pasaport ve kimliği olmayan Mehpure A. isimli Azeri şahıs; ruhsatsız, diplomasız iş yeri çalıştırdığı ve sağlık açısından hijyenik olmayan şartlar altında aktif olarak hasta muayene edip ilaç yazdığı tespit edildi.


İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şahıs ise sorgulanmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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