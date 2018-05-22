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22 Mayıs 2018 01:42

Sanatçı Yusuf Güney’den unutulmaz gece

Van’ın Erciş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı Yusuf Güney, şarkıları ve temposuyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçı Yusuf Güney’den unutulmaz gece

22 Mayıs 2018 01:42


Erciş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu etkinlikler kapsamında sanatçı Yusuf Güney sahne aldı. Sahilyolu Deniz Feneri yanında gerçekleşen konsere vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel şarkılarını Ercişliler için söyleyen sanatçı Yusuf Güney, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli konuklar sahne almaya devam edeceği belirtildi.




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