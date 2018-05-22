Servet Yenitürk’ten birlik mesajı

Dönem Van Milletvekili aday adayı Servet Yenitürk, aday listelerinin açıklamasıyla listede yer almamasına rağmen sosyal medya hesabından birlik mesajı verdi.

Servet Yenitürk sosyal medya hesabından yaptığı örnek açıklamada, “Çok kıymetli Vanlı hemşerilerim, değerli basın mensupları ve 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığım sürecinde dua ve destekleriyle hep yanımda olan çok kıymetli dostlarım ve ailem. Öncelikle hepinize, şahsıma sunmuş olduğunuz destekten dolayı en içten ve samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına çok önemli olan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den Van milletvekili adayı olabilmek için başvuru yaptım. Tek amacım şehrimize ve milletimize geçmişte olduğu gibi gece gündüz hizmet etmek ve siz kadirşinas Vanlı kardeşlerimi hakkıyla temsil edebilmekti. Bu amaçla da üzerime düşen tüm samimi çabayı sergiledim. Bu gün hepinizin bildiği üzere Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle 8 kardeşim Van Milletvekili adayı olarak açıklandı. Bu vesileyle her birini yürükten tebrik ediyorum. Bize düşen samimi çabayı ortaya koyarak şahsım, şehrim ve ülkem için hayırlı olanı dilemektir. İnşallah alınan bu karar da birçok hayra vesile olacaktır. Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugünde ilk günkü samimiyet, yoğun gayret ve çabayla Van’a ve Vanlıya hizmet edeceğimi belirtmek istiyorum. Tekrar bu süreçte şahsıma destek sunan tüm Vanlı hemşerilerime, basın mensubu temsilcilerine ve dostlarıma şükranlarımı bir borç biliyorum” ifadelerine yer verdi.