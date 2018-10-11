SGK'dan GSS açıklaması

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, 18 Mayıs 2018 tarihinden önce gelir tespitine gitmeyen kişilerin 30 Kasım 2018 tarihine kadar SYDV'ye müracaat etmeleri halinde, gelir tespiti g/0 (yani eski adıyla yeşil kart düzeyinde) çıkması durumunda geriye doğru çıkan tüm borçların iptal edileceğini söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Abidin Göksoy, 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilk defa 5510 Sayılı Kanunun 60/1-g kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) olan kişilerin, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) müracaat etmeleri gerektiğini ifade ederek, “30 Kasım 2018 tarihine kadar SYDV'ye müracaat etmeleri halinde, gelir tespiti g/0 (yani eski adıyla yeşil kart düzeyinde) çıkması halinde, geriye doğru çıkan tüm borçlar iptal edilecektir. Şayet gelir tespiti 5510 Sayılı Kanunun 60/1-g kapsamında çıkması halinde ise, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapıldığı taktirde, geriye doğru oluşan borcun gecikme cezası ve gecikme zamları iptal edilecek, yalnızca GSS'nin anaparası tahsil edilecektir” dedi.