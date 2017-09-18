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18 Eylül 2017 13:55

Şoförler eğitim öğretim yılına hazır

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, şoför esnafının 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

Şoförler eğitim öğretim yılına hazır

18 Eylül 2017 13:55


2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olması dileklerinde bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, şoför esnafının bu konuda gerekli hazırlıklarını tamamladığını söyledi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında toplantı yaptıklarını ifade eden Tuğrul, “Okullar başlamadan önce valimiz nezaretinde toplantı yapıldı ve bu toplantıda valimizin talimatlarını bizde şoför arkadaşlarımızla toplantılar yaparak anlattık. Bunun yanında şoförlerimize halkla ilişkiler ve trafik konularında eğitimler verildi. İnşallah daha güzel ve daha rahat bir şekilde insanlarımızı taşımaya devam edeceğiz” dedi.


Her ilde olduğu gibi Van’da da özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde bir yoğunluğun yaşandığını ifade eden Tuğrul, “Üniversitemizde 32 bin öğrenci ve yaklaşık 12 bin akademisyen var. Bunun yanında Dursun Odabaşı Tıp Merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarından ötürü de bu yoğunluk yaşanabilmektedir. Bunun dışında yoğunluğumuz pek fazla olmamaktadır” ifadelerini kullandı.


Okul servisleri konusunda Van’da ilk 5’e girebilecek kapasitede olduklarını da dile getiren Tuğrul, “Van’da 340 servisle bu işi yapıyoruz. Şu ana kadar Allah’a şükür hiçbir kazamız veya hiçbir olumsuz durumumuz olmamıştır. Ben bu kapsamda tüm şoför arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kazasız belasız günler diliyorum” şeklinde konuştu.




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